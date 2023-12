Propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, abrir el debate, consultar a las partes involucradas y luego decidir sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

“Yo voy a esperar a ver qué se resuelve, que opiniones hay, qué bueno que se abra el debate sobre esto y fijar posteriormente una postura. Todavía no termina el periodo legislativo, hay tiempo, no es una cosa de resolverse el 12, hasta propondría, respetuosamente, que no se convierta el 12 en una fecha fatal, definitiva, que se de tiempo. Y que incluso se invite a todos y se revise qué pasa en otros países”.

Incluso, agregó, lo mejor sería esperar al próximo período ordinario de sesiones y no apurar la votación. (Por Arturo García Caudillo)