Reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador, que los apagones de la semana pasada fueron provocados por fallas en varias plantas generadoras de energía y no necesariamente en aquellas que el gobierno le compró a Iberdrola.

“No, no fallaron varias, o sea, no, no, no, de la Comisión Federal. ¿Por qué? Porque al momento en que hay más demanda salen de servicio, algunas otras están en mantenimiento, entran, salen a generar, pero que vengan los técnicos y les expliquen. Estos días, estos 15 días, no, no, no. Van a ver, espero que todo vaya bien”.

Hizo un llamado a los empresarios de la industria eléctrica para que ayuden cuidando que no se paren sus plantas, de forma que no haya más apagones y señaló que hay 20 proyectos para fortalecer la generación de energía y dejar a la Comisión Federal de Electricidad con más del 60 por ciento de participación en el sector. (Por Arturo García Caudillo)