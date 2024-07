Afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, que de los cien compromisos que hizo en su campaña, sólo le faltarán dos por cumplir.

“Lo que ofrecimos lo estamos cumpliendo, se está trabajando en eso, casi todo. Ofrecí cien compromisos, hay uno o dos que están pendientes, que tienen que ver con Ayotzinapa y el que tiene que ver con la descentralización, básicamente. Pero hemos hecho cien cosas más que no me comprometí y las hicimos. O sea, me comprometí a cien, de esas cien tengo muy claro que cumplí 98”.

En cuanto a las obras de infraestructura, aseguró que no quedarán pendientes, y las pocas que estén por terminarse, tendrán fondos en el presupuesto, de forma que puedan concluirse a más tardar en diciembre. (Por Arturo García Caudillo)