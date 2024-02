Pruebas y no montajes, pide el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante declaraciones del líder de los Ardillos, quien aseguró a Latinus que los Zetas financiaron la campaña del tabasqueño en 2006.

“Loret ahora fue a entrevistar a un jefe de una banda que le dijo que yo había recibido, o me habían entregado recursos o habían aportado a la campaña del 2006 y todo un gran despliegue informativo. ¡Pruebas! ¿Dónde están las pruebas? ¿Y para qué ese montaje de manera ridícula? Un encapuchado y que tienen que atravesar sierras, me dicen, ¿no?, para poder llegar a donde está el campamento de este grupo y del jefe del grupo”.

Y es que el narcotraficante Celso Ortega, reveló que en ese entonces él formaba parte del cártel de los Zetas y su líder, el Z42, hoy en reclusión, le pidió hacer política en favor de López Obrador. (Por Arturo García Caudillo)