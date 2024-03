Finalmente, luego de varios días de manifestaciones y protestas en Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se refirió al tema, pero sólo para salir en defensa de la gobernadora Layda Sansores.

“Dejar de manifiesto que le tenemos toda nuestra confianza a la gobernadora Layda Sansores, pero le recomendaría a los policías de Campeche que lleguen a un acuerdo con Layda, que es una gobernadora honesta, de buenos sentimientos y que no se dejen manipular, porque hay mano negra. O sea, de los politiqueros, o sea, no puedo hablar de quién, pero, entonces, que no se dejen manipular y a los manipuladores que jueguen limpio”.

E insistió en que detrás de todo este asunto hay una manipulación con fines politiqueros. (Por Arturo García Caudillo)