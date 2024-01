Rechaza el presidente Andrés Manuel López Obrador, la solicitud del presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, para indultar a Mario Aburto, asesino confeso de su padre.

“También aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo Colosio que me pide que yo indulte. Quiero contestar de que no puedo hacerlo. Se que él ya no quiere, ni sus familiares, saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde, no se deje de investigar, pero yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así”.

Y es que, añade, tras el reciente comunicado de la Fiscalía General de la República, en la que reconoce la participación de un segundo tirador en el asesinato de Colosio Murrieta, se hace necesario continuar con la investigación del caso. (Por Arturo García Caudillo)