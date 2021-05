Es deplorable que el presidente López Obrador se tome tiempo en sus conferencias para responder a publicaciones extranjeras, en vez de atender a las víctimas de la Línea 12, asegura la senadora Kenia López Rabadán.

“Es deplorable que el primer mandatario del país destine tiempo en sus conferencias mañaneras para responder a dicha publicación, cuando lo que debería hacer es resolver los problemas que aquejan a las y los mexicanos. El presidente toma su tiempo para reclamar a The Economist, pero no ha destinado tiempo a dar justicia a las víctimas de la Línea 12, no destina tiempo para investigar y sancionar a los culpables de las 26 muertes. Y la muestra clara es que hasta hoy no hay una sola persona en la cárcel por corrupción y negligencia”.

Y también es deplorable, agregó, que el primer mandatario no se de tiempo para atender a los niños con cáncer, a los feminicidios, a frenar el creciente número de homicidios dolosos, o la caída del empleo. (Por Arturo García Caudillo)