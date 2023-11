Al comenzar la reunión bilateral entre los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y México, Andrés Manuel López Obrador, el titular del Ejecutivo Mexicano recordó la importancia de la relación comercial entre ambos países, los millones de mexicanos que viven y trabajan en la Unión Americana y la necesidad de regular la situación migratoria en América del Norte. Por ello agradeció a Biden el haber desechado la idea de construir un muro fronterizo.

“Dejar de manifiesto que es el primer presidente en mucho tiempo en Estados Unidos, que no construye muros, porque eso no es solución. Tenemos que ayudarnos mutuamente para que la migración sea opcional, no forzosa”.

Aseguró que México tiene un compromiso para no permitir la introducción de precursores químicos para la fabricación de fentanilo, pues esta droga causa mucho daño a los jóvenes estadounidenses. (Por Arturo García Caudillo)