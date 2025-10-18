La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, anunció la ampliación de la Feria del Cartón y del Juguete en el Parque Morelos, que este año se extenderá 10 días más y concluirá el 4 de noviembre.

En total, participan cerca de 200 comerciantes que ofrecen artesanías alusivas al Día de Muertos, como calaveritas, juguetes de cartón y adornos tradicionales.

Representantes de los vendedores agradecieron el apoyo municipal y destacaron el valor cultural de esta feria, al considerarla una de las tradiciones más representativas de Guadalajara.