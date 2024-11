El presidente deportivo de Atlas, Germán Gustavo Brunati, dijo que les quedó un sabor amargo por la forma en la que fue eliminado el equipo por los Xolos y que está en análisis la continuidad del entrenador, Beñat San José.

“Obviamente después de una eliminación nadie puede estar contento, no conseguimos el objetivo que era entrar a playoff para después poder pelear por el campeonato, no podemos estar contentos, la verdad que veníamos de una buena semana, de ganar el clásico y sobre todo las forma de perder el partido de ayer evidentemente no fueron buenas, y respecto a la continuidad de Beñat la vamos a estar analizando estos días, hoy tuvimos ya una reunión con él y lo importante es que queremos que podemos planificar para el futuro”.

Indicó que por el momento se están evaluando los casos de los jugadores que terminan contrato para definir quienes se quedan o salen de la institución para el siguiente torneo.

Los Rojinegros rompieron filas para irse de vacaciones y regresarán el 12 de diciembre.

(Por Manuel Trujillo Soriano)