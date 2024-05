La candidata a la gubernatura de Jalisco de la coalición Sígamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo, admite que analiza no acudir a foros ni debates dónde esté presente Pablo Lemus, ante la violencia política en razón de género que ha ejercido contra ella, según comenta.

“Esa respuesta la voy a tener en cuanto platiqué con todas las mujeres de este gran equipo que se han sumado. También hay muchas mujeres de la sociedad civil que su recomendación es que no vayamos al debate por la violencia que su servidora ha ejercido por parte del candidato de Movimiento Ciudadano, pero bueno, ahora no tengo la respuesta completa de decirles si asistiré a o no”.

Asegura el video de su visita a Sebastián del Oeste el fin de semana y que la muestra errática y con problemas para caminar es porque tuvo una baja de presión y porque no está alcoholizada. (Por Claudia Manuela Pérez)