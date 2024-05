Tras la tragedia del mitin del miércoles en San Pedro Garza García, en la que murieron nueve personas, y a seis días de que concluyan la campañas, el candidato de MC a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, analiza si debe o no reanudar sus actividades.

“Lo vamos a tener que evaluar de acuerdo a la evolución también de las personas de los hechos, pero lo vamos a estar evaluando día a día y hora a hora. La agenda del día de hoy que estaba programado asistir al cierre de campaña de Tlaquepaque, de los candidatos de Jalisco en Tlaquepaque, está suspendido y voy a tener este encuentro privado y voy a estar con mi familia después, que no los he visto desde el accidente”.

Y aunque hoy se reunió con estudiantes de la Escuela de Periodismo Carlos Septién, el encuentro fue privado. (Por Arturo García Caudillo)