Con el objetivo de que los camiones de carga pesada no entorpezcan el tráfico durante el operativo vespertino en Calzada Lázaro Cárdenas, existe la posibilidad de que los operadores sean desviados por una ruta alterna, así lo informó el comisario de la Policía Vial, Jorge Alberto Arizpe.

“Los camiones de carga están libres, ahorita de 6:00 a 9:00 no están los camiones de carga y en la tarde sí, ya hablé con los encargados del mercado de abastos donde sale mucho camión de carga y estamos viendo eso estoy viendo si salen los camiones de carga del mercado de abastos hacia, no me acuerdo la calle, pero que agarren Periférico para que lleguen a la Duraznera”.

Para el vespertino el operativo se tiene previsto que arranque a las 5 de la tarde y concluya hasta las 9 de la noche, y operará de la misma manera, es decir, impidiendo la incorporación de los carriles laterales hacia los centrales en el tramo que va de Arcos del Milenio y hasta el Álamo Industrial. (Por Edgar Flores Maciel)