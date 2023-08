En los próximos dos meses el Supremo Tribunal de Justicia del Estado deberá emitir el dictamen técnico con el que se resolverá la ratificación del magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, quien se encuentra prófugo de la justicia desde hace más de un año, acusado de agresión sexual contra una menor de edad.

El presidente del Supremo Tribunal, Daniel Espinoza Licón, señala que legalmente, el magistrado está en posibilidad de ser ratificado, pues la ley obliga que se haga una evaluación de su desempeño. Si bien destacó que el poder judicial emite la opinión, es el Congreso quien decide o no ratificarlo.

“Tenemos que trabajar un dictamen, un dictamen de cómo se desarrolló su trabajo. Ese dictamen lo estamos trabajando, el Supremo Tribunal remitirá ese dictamen al Congreso del Estado y finalmente es facultad y decisión del Congreso decir si lo ratifican o no lo ratifican”.

El magistrado Espinoza Licón, mencionó que para él no es viable la ratificación de este personaje, pero la opinión al final es de 34 magistrados. (Por Héctor Escamilla Ramírez)