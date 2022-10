Luego de los hechos violentos de las últimas semanas en la Zona Metropolitana, la Mesa de Seguridad analizará el viernes el regreso de las las llamadas volantas de seguridad u operativos con elementos de los tres niveles de gobierno, adelanta el gobernador, Enrique Alfaro.

“A ver, es que existe los… existe una coordinación efectiva, pero lo que no hay son, digamos caravanas de vigilancia en donde vayan los tres niveles. Se va a analizar el viernes la propuesta que se presentó por parte del presidente Lemus. Yo creo que en algunos puntos sí, particularmente corredores comerciales, con el ánimo de inhibir -¿Tipo retenes?- No, no, no, no, no, más bien se refieren a los boas, no se acuerdan que se hicieron en algún momento, pero no, no, no es un asunto de retenes”.

Asegura el mandatario que hay resultados de operativos realizados tras balaceras y se darán a conocer en las próximas horas. (Por Claudia Manuela Pérez )