La Fiscalía de Jalisco aún revisa la forma en que contestará el revés que recibió el Ministerio Público por parte de un juez que ordenó la no vinculación a proceso de dos hombres que hace exactamente una semana se enfrentaron a balazos con policías del estado en calles de Guadalajara.

El fiscal, Luis Joaquín Méndez Ruíz, así lo explicó.

“Ya las decisiones que tome el poder judicial nosotros vamos a revisar el poder combatirlas si es que se tienen que combatir ya con los recursos que prevé la ley. Ver también con los elementos primeros respondientes para ver de qué manera se puede continuar con la investigación. No es una investigación que se cierra”.

El juez determinó no vincular a proceso a los dos hombres que la semana pasada se enfrentaron a tiros con policías estatales.

De acuerdo con el juzgador el Ministerio Público no logró acreditar que los detenidos dispararon armas de fuego. (Por José Luis Escamilla)