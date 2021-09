La solicitud de cinco legisladores para crear un nuevo grupo parlamentario en el Senado de la República será analizado este miércoles por la Junta de Coordinación Política, así lo comenta el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal.

“Hay que buscar la manera de cómo decir sí, aunque no proceda, aunque jurídicamente si tú te encajonas a un estricto sensu, a una expresión literal o a una expresión contundente de la Constitución y la Ley, pues no procedería. Pero busquemos la forma, esa es mi propuesta al interior de la Jucopo”.

Y es que, por Ley, este grupo integrado por Germán Martínez, de Morena; Gustavo Madero, del PAN; las petistas Nancy de la Sierra y Alejandra De León; además de Emilio Álvarez Icaza, sin partido; no podría considerarse como una bancada con derechos, aunque sí podría recibir el permiso de erigirse como una expresión política en la Cámara Alta. (Por Arturo García Caudillo)