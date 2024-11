Con cartas no defenderemos a México, para ello se requiere honrar la palabra que dimos como nación y respetar los tratados internacionales, asegura el excandidato presidencial, Ricardo Anaya.

“Desaparecer al IFT y a la Cofece es violatorio del T-MEC. Entonces, lo que tenemos que hacer, más allá de las cartas, es cumplir lo que nos corresponde, honrar nuestros compromisos, que aquello a lo que nos comprometimos como nación mexicana, se cumpla, para tener autoridad moral y poderle exigir a Estados Unidos que a su vez cumpla el T-MEC y no establezca aranceles, que a su vez serían violatorios del T-MEC. Pero claro, si nosotros somos los primeros en violar el Tratado de Libre Comercio, con qué cara le vamos a exigir a Estados Unidos que no haga lo mismo”.

El Gobierno de México debe despertar y entender que el horno no está para bollos, dice, al tiempo que recordó que en una crisis económica no es el gobierno el que pierde, sino los ciudadanos. (Por Arturo García Caudillo)