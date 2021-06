El Real Madrid presentó al italiano, Carlo Ancelotti como nuevo timonel, quien dijo que en los próximos días definirá el caso de Sergio Ramos y la plantilla con la que trabajará.

“Sobre Sergio Ramos, ahora voy llegando tengo que hablar con el club de todo esto, entonces no he tenido el tiempo de hablar sobre lo que es el futuro de la plantilla, conozco muy bien a todos los jugadores, me gusta mucho regresar y volver a trabajar con ellos y Sergio Ramos es uno de ellos, pero lo que será el futuro de esta plantilla, lo vamos a plantear los próximos días”.

Sobre la posibilidad de que llegara algún mexicano al Madrid, indicó.

“He tenido muy buena relación con todos los jugadores, tengo mucho cariño a Lozano esto es normal por que lo he llevado a Napoli, tengo mucho cariño a “Chicharito” que se fue de aquí que marcó un gol muy importante en cuartos de final de la Copa contra Atlético de Madrid, mas no puedo decir ahora si encajarían en el Real Madrid por que como he dicho tenemos una plantilla muy larga y tenemos que evaluar antes esta plantilla”.

Prometió que el Real Madrid será espectacular bajo su mando.

