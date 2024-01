Antes de que Chivas confirme el retorno de Javier “Chicharito” Hernández, León le podría ganar protagonismo con el fichaje del veterano internacional mexicano, Andrés Guardado, de 37 años, quien dejará al Betis de España por diferencias con el entrenador Manuel Pellegrini y prácticamente estaría apalabrado para regresar a la Liga MX y jugar con los “Panzas Verdes” de León.

“En México solo hubo uno que me abrió las puertas de su club y agradecido con ello porque fue una respuesta que no me esperaba y fue uno de los que menos esperaba. Fue de Jesús Martínez, quien me habló personalmente y me dijo: Andrés, tienes las puertas abiertas de Grupo Pachuca, si quieres venir acá, para nosotros va a ser un orgullo que vengas con nosotros”.

“A estas altura de mi carrera, el sueño de retirarme en Atlas se me ha ido diluyendo porque una de las puertas que toqué fue Atlas y las dos últimas veces que toqué puerta con ellos, no entraba en el proyecto, me dijeron que no era momento para regresar”, confesó Guardado a ‘En Primera Persona’ de Star+.

(Por Manuel Trujillo Soriano)