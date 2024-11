Este jueves el futbolista del Club León Andrés Guardado anunció que al fin del torneo se despide de las canchas luego de 19 años como jugador profesional. Militó en Atlas, La Coruña, Valencia, Bayer Leverkusen, PSV, Betis y León. Agradeció a su familia por lograr el sueño de ser futbolista y sobre todo a su hermano.

“Quiero agradecer a mis papás, a don Andrés y a Teresita por hacer tanto para que consiguiera mi sueño. Agradecer a mi hermano Alex porque fue mi primer ídolo y mi ejemplo a seguir. Cuando te iba a ver entrenar soñaba con ser como tú. A mi hermana Ceci por aguantarme y siempre ser un apoyo, por aportarme ese amor de hermana y de saber que siempre va a estar para mí”.

Guardado jugaría su último partido el domingo cuando León visite al Monterrey, ya que podría no clasificar a la Liguilla.

“Me voy contento de que cierta manera este último mes pude enseñar un poco lo que es Andrés Guardado en la cancha y se lo agradezco a Berizzo porque me hizo disfrutar este último mes y sentirme útil. El ser niño y recordar por lo que me dediqué al futbol”, agregó el jugador nacido en Guadalajara. (Por Martín Navarro Vásquez)