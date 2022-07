El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque señaló que la finca donde la noche del domingo se registró un homicidio múltiple en la colonia La Cofradía no cuenta con registro de autoridades sanitarias, a pesar que se afirmó que el espacio operaba como anexo para personas con adicciones.

El Organismo Público Descentralizado Consejo Municipal contra las Adicciones o COMUCAT Tlaquepaque, señaló que no tienen empadronado ningún centro denominado Cerco de Vida como se autodenomina el sitio donde ocurrió el atentado que cobró la vida de seis personas.

De acuerdo a la Dirección de Reglamentos, Inspección y Vigilancia de Tlaquepaque, no se encontró registro en el padrón municipal de licencias de que el lugar operara como centro de rehabilitación ni se halló al personal encargado del mismo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)