Dos Grandes de la música, como lo son Angélica María y Enrique Guzmán, fusionan sus voces para cantarle de nueva cuenta al amor, con la gira “La Despedida”, que pese al nombre, promete ser un gran reencuentro, y ambos compartieron los motivos de ponerle así al tour.

“Ponernos otra vez de acuerdo para poder estar juntos, a lo mejor pasan otros diez años y a lo mejor es La Despedida y por eso no volveremos, si a los 90 años o antes lo hacemos, pues ya le pondremos otro nombre, pero por el momento no hay planes de volver pronto juntos, no hay planes de volver pronto juntos”.

“Lo que vamos a hacer es importante y si aparte nos volvemos a reunir otra vez, lo haremos, lo difícil es reunirnos, por eso se llama La Despedida”.

Angélica y Enrique se presentarán en la perla tapatía, el próximo lunes 19 de febrero, en el teatro galerías, con un repertorio que promete volver a enamorar a todos los asistentes. (Por Pilar Gutiérrez)