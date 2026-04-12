Por tercer partido consecutivo el defensa mexicano César Montes marcó gol este domingo en la Liga de Rusia y salvó de la derrota al Lokomotiv de Moscú, en el empate a un gol ante el Dynamo Majachkalá en juego de la fecha 24 de la temporada rusa.

La anotación del “Cachorro” Montes cayó a 3 minutos del final para rescatar la igualada y darle un punto a su equipo que llegó a 45 puntos y ocupa el tercer lugar en la clasificación general. (Por Manuel Trujillo Soriano)