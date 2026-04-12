Por tercer partido consecutivo el defensa mexicano César Montes marcó gol este domingo en la Liga de Rusia y salvó de la derrota al Lokomotiv de Moscú, en el empate a un gol ante el Dynamo Majachkalá en juego de la fecha 24 de la temporada rusa.
La anotación del “Cachorro” Montes cayó a 3 minutos del final para rescatar la igualada y darle un punto a su equipo que llegó a 45 puntos y ocupa el tercer lugar en la clasificación general. (Por Manuel Trujillo Soriano)
Anota César Montes por tercer juego seguido con el Lokomotiv
Por tercer partido consecutivo el defensa mexicano César Montes marcó gol este domingo en la Liga de Rusia y salvó de la derrota al Lokomotiv de Moscú, en el empate a un gol ante el Dynamo Majachkalá en juego de la fecha 24 de la temporada rusa.