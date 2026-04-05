Tras su participación con la selección mexicana en la fecha FIFA de Marzo, por segundo partido consecutivo el defensa mexicano, Cesar el “Cachorro” Montes, anotó este domingo en la liga de Rusia, en la derrota del Lokomotiv por 2-1 ante el Spartak de Moscú en la fecha 23.

El “Cachorro” Montes abrió el marcador al minuto 23, pero el Spartak remontó con goles de Esequiel Barco y Pablo Solari. El Lokomotiv terminó con diez por expulsión de Morozov.

Con 44 puntos el Lokomotiv ocupa el tercer lugar de la clasificación general. (Por Manuel Trujillo Soriano)