El delantero mexicano, César Huerta marcó su primer tanto de la temporada en la Liga de Bélgica y colaboró en el triunfo del Anderlecht por 2-0 ante el FCV Dender en calidad de visitante.
Pese a no iniciar de titular, el “Chino” Huerta, entró del cambio al minuto 61 y y al 70′ abrió el marcador con un remate con la derecha a segundo poste, tras un centro del ecuatoriano Nilson Angulo, quien se apuntó las dos asistencias.
Después de 4 Jornadas, el Anderlecht suma 9, y se coloca en el tercer puesto, detrás del St. Truiden y Unión St. Gilloise, ambos equipos con 10 unidades cada uno. (Por Manuel Trujillo Soriano)
