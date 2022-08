Ante el desabasto de papel, de cajas de cartón e insumos por ejemplo para la fabricación de cuadernos, la Cámara de Comercio de Guadalajara hace un llamado a los padres de familia a surtir lo antes posible los útiles escolares porque están prácticamente contados, explica el empresario Jorge Azpeitia.

“Ahora más que nunca el padre de familia se debe de acercar a las papelerías reconocidas que sabe que tienen producto de calidad, pero ya no fijarse tanto en la marca. Ahora sí es como mencionó ahorita Luis Gerardo, lo que encuentres, cuate. Llévate, complétate la lista, si te exigen determinada marca no te fijes, porque después no vas a encontrar ni lo que hay en ese momento, de la marca que sea”.

Refiere también que la escasez de celulosa, puso en crisis a los proveedores de útiles escolares, porque no hay cajas de cartón para empacarlos y transportarlos.

Esto además de disparar los precios en más del 30 por ciento, provocará que los padres de familia visiten varias papelerías en la ciudad para completar la lista. (Por Gricelda Torres Zambrano)