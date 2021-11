Tras el anuncio del alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos donde afirma que el vertedero Pala en su municipio no recibirá la basura de la metrópoli, salvo los desechos de El Salto y Tlajomulco, el presidente de Tonalá, Sergio Chávez señala que la empresa Caabsa Eagle es quien debe resolver este nuevo conflicto y dónde será la disposición final de su municipio.

Señaló el alcalde que la basura que en este momento genera Tonalá se almacena en el centro de transferencia de Matatlán y después Caabsa es quien la llevaba a Ixtlahuacán.

“No ha habido ninguna comunicación con la empresa, hay un plan B que no se ha dicho en toda esta película desde que cerró Laureles, hay un vertedero privado en el municipio de Zapotlanejo, prácticamente a kilómetros más al oriente de Matatlán”.

Señaló que aunque existe esta opción, no ha sido explorada. El edil se dijo a favor de la construcción de una planta de transferencia en Nuevo Periférico para que ahí puedan laborar los pepenadores de Laureles. (Por Héctor Escamilla Ramírez)