Ante la inconformidad de algunos empresarios contra las nuevas restricciones a fumadores que entraron en vigor esta semana, el presidente del Consejo de Bares, Discotecas y Centros de Espectáculos, Cesar García, anticipa una lluvia de amparos.

“En este caso el Gobierno Federal ha excedido las atribuciones que le corresponden, al no pasar por la legislación. Yo no soy experto en el tema, estoy empapándome en este tipo de cosas, pero bueno, parece que se viene una lluvia de amparos. Veamos qué pasa y finalmente tenemos que apegarnos a la ley. Eso es definitivo”.

Aunque existen observaciones sobre la nueva normatividad, Cesar García, asegura que acatarán la ley, no obstante considera que debieron consultarlos debido a que las nuevas restricciones sí tendrán impacto en sus negocios. (Por Gricelda Torres Zambrano)