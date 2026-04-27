La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investigará si el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, cometió alguna infracción al utilizar la sede diplomática de México en Londres como casa de huéspedes para su hijo. Sin embargo, salió en su defensa al asegurar que no hay una regulación en estos casos.

“Se abrieron quejas del exterior sobre este tema y a partir de ahí la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno tiene que desarrollar la investigación. A mí lo que me parece como presidenta, que es muy importante, no hay una regulación particular sobre estos temas, no hay una norma, no hay normas establecidas sobre estos temas. Eso, porque lo dije el viernes, también es independiente del buen trabajo que está haciendo Marcelo al frente de la Secretaría de Economía y su equipo”.

Por ello, será la Secretaría de Anticorrupción la que determine si debe haber sanción, al tiempo que un comité especial deberá crear las reglas para el uso de las instalaciones diplomáticas mexicanas. (Por Arturo García Caudillo)