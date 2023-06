Luego del ultimátum de algunos colectivos y organizaciones sobre el retorno del antimonumento del 5 de junio al Centro de la ciudad a más tardar el 5 de julio, o de lo contrario habrá protestas y manifestaciones, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro dijo que no retornará está figura.

“Que busquen el respaldo popular porque luego se preguntan que porque hay las autoridades la posibilidad de decidir lo que sucede en nuestros espacios públicos, pues la respuesta es porque tenemos el respaldo de la gente, porque somos autoridades electas por los ciudadanos, que lo intenten, que tengan el respaldo de la gente y entonces que se sientan con autoridad para poner lo que se les antoje en el espacio público, que es de todos, que es de la ciudad, no es de ellos, no es mío, no es de nadie es de todos”.

Por su parte el alcalde Pablo Lemus de Guadalajara afirmó que de momento no ha sido notificado de este ultimátum o de la exigencia que se reinstale la escultura.

“Necesito ver la propuesta, cuando nos la manden con mucho gusto, nosotros siempre abiertos al diálogo y a revisar”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)