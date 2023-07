Qué siempre no. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa negó la suspensión definitiva a los colectivos #5deJunioMemoria, Luz de Esperanza y Cepad para que el antimonumento del 5J pudiera ser reinstalado en el Paseo Alcalde.

Abogados de los colectivos acusaron que en la audiencia realizada este mediodía en Ciudad Judicial, el juez que conoció dio la razón a los argumentos presentados por el Gobierno del Estado, que el Antimonumento no tenía permisos, ni estaba avalado por Protección Civil del Estado. Acusan que no atendieron los peritajes presentados por los colectivos que la estructura no implica riesgos.

Apenas ayer un Tribunal Colegiado que revisó la negativa de la suspensión provisional, resolvió que el Antimonumento debía ser reinstalado. Tras esta nueva negativa del juzgado, los colectivos analizan si también impugnan y recurren a un recurso de revisión en segunda instancia. (Por Héctor Escamilla Ramírez)