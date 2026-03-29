El italiano Kimi Antonelli se confirma como la gran sorpresa de la temporada en la Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran premio de Japón en el circuito de Suzuka, con lo que consiguió su segunda victoria consecutiva sin embargo el británico George Russell, fue cuarto y se le fue el 1-2 a la escudería Mercedes.

Completaron el podio el australiano Oscar Piastri de McLaren en segundo y tercero el monegasco Charles Leclerc de Ferrari.

Por su parte el tapatío Sergio Checo Pérez de Cadillac terminó en el sitio 17, y su compañero, el finlandés Valtteri Bottas, finalizó en el lugar 19.

Antonelli con 72 puntos es líder del Mundial de Pilotos y se convierte en el piloto más joven en la historia de la F1 en llegar a la cima. (Por Martín Navarro Vásquez)