Dentro de las actividades del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, se anunció a Antonia Sofía Silva Alvarado como ganadora de la Beca Jenkins-Del Toro 2026. Este apoyo, impulsado por el director Guillermo del Toro y diversas instituciones, otorga 60 mil dólares para que jóvenes talentos del cine puedan estudiar en el extranjero.

Antonia compartió que desde el inicio de la convocatoria tuvo interés en postularse, aunque en ese momento no contaba con un proyecto listo para participar:

“Por la que ahora, siete años después, puedo decir que ha valido toda la pena el trabajo de estos años, en un proyecto que tiene todo mi corazón y también el corazón de muchas personas; tener la oportunidad de estudiar una especialización en cine en el extranjero, es algo con lo que muchos estudiantes mexicanos soñamos, y muy pocos pueden permitirse”.

La convocatoria recibió más de 130 trabajos, y resultó ganadora con el cortometraje “El canto del jaguar”, una historia inspirada en la vida de una mujer oaxaqueña que migra a la Ciudad de México. (Por Katia Plascencia Muciño)