Será este jueves cuando Antonio Pérez Garibay padre de Sergio Checo Pérez salga del hospital en el que se encuentra en la Ciudad de México, luego de caer inconsciente en su casa y ser atendido de inmediato por paramédicos de la Cruz Roja. Finalmente, el problema de salud fue de una úlcera y no un preinfarto, por lo cual se recuperará en casa dijo a Notisistema.

Sin perder el buen humor que le caracteriza habló de bajar un poco al ritmo de trabajo pues es actualmente diputado federal y claro, tocó el incidente del domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán donde Carlos Sainz impactó a Checo y le quitó el podio.

“Estos son accidentes de carreras no puedes culpar a uno ni a otro, los dos querían ganar, los cuatro, todos querían ir por Piastri, Leclerc, por Checo, por Sainz. Esto es la F1 y no tenemos que tomarlo personal es el mundo del automovilismo, esta es la F1”.

Toño Pérez Garibay dijo que no viajará a carreras fuera de México y que ya se encontrará con Checo hasta el Gran Premio de México. (Por Martín Navarro Vásquez)