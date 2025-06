Karina Salazar, presidenta de Fundación Taiyari compartir por la inclusión AC y madre de un joven con discapacidad acudió a las urnas, pero fue para anular su voto como forma de protesta. Ella canceló su voto colocando en color rojo el mensaje: “Nulo. Es inaccesible”. La activista describe los diferentes obstáculos que encontró en la casillas electorales.

“En el caso de mi hijo, al vivir con discapacidad visual, no se le permitió correctamente este ejercicio, al no contar con plantillas Braille, también a las personas con discapacidad auditiva no se cuenta con intérpretes en lengua de señas mexicana.Entonces, la verdad es una burla completa a toda la comunidad con personas con discapacidad. Por ello, me uno a la este iniciativa de libre acceso para anular nuestros votos, porque si una persona con discapacidad no lo puede ejercer, nosotros tampoco”.

Karina Salazar se sumó a la iniciativa de la organización Libre Acceso A.C que lanzó una protesta ciudadana en esta jornada electoral que califican de inaccesible por la falta de boletas en braille, entre otras adecuaciones. (Por Priscila Hernández Flores)