Aunque no mencionó a cuánto ascenderá el apoyo global a productores ganaderos del país, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció 700 millones de pesos para promover la producción ganadera en Durango.

“De tal manera que hoy anunció una inversión total de casi 700 millones de pesos a quien Durango para apoyar la producción de carne de la mejor calidad. Esto implica entrega de sementales bovinos, implica fondos de apoyo para engorda, implica también centros integrales de producción de carne de la mejor calidad para el mercado interno y para la exportación”.

La primera mandataria explicó que este apoyo fue producto de la insistencia de los ganaderos y de las reuniones que sostuvo con los gobernadores de Sonora, Coahuila y Durango. (Por Arturo García Caudillo)