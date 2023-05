En respuesta a que fue declarado persona non grata por el Congreso de Perú, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anuncia una pausa en las relaciones económicas y comerciales con la hermana nación peruana.

“Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos. Sencillamente se queda en pausa. Por cierto, agradecerle a los legisladores del Perú que no votaron para que me desaforaran o que me consideraran no grato. Si no puedo ir a Perú lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Pichu, eso es lo único, y desde luego, ver a ese pueblo tan bueno, un pueblo extraordinario. Es mucho pueblo, mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno”.

Y aseguró que entregará la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico al primer mandatario chileno Gabriel Boric, porque no quiere tener relación con la presidenta peruana. (Por Arturo García Caudillo)