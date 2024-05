En respuesta a la carta que le envió la candidata de oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que el domingo sí será izada la bandera monumental en el zócalo capitalino.

“Vamos a buscar la forma de que se ice la bandera. Yo creo que hoy o mañana, nomás que vamos viendo cómo hacemos para cambiarla, con todo respeto, y va a estar la bandera el domingo y todo. Y no, no hay mala intención, no hay mala fé, la bandera es de todos los mexicanos, namás que tenemos que cuidarla porque es nuestro símbolo”.

En cuanto a las vallas alrededor de Palacio Nacional, indicó que estas sí van a permanecer donde están, no porque le teman a la marea rosa, es decir, a quienes se manifestarán este domingo, sino porque hay muchos provocadores que se aprovecharían para vandalizar el inmueble que es patrimonio de la Nación. (Por Arturo García Caudillo)