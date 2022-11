Aunque dice no estar de acuerdo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, asegura que acatará la orden de la Corte y enviará al Congreso en próximos días, la terna de candidatos para llenar vacantes en la Comisión Federal de Competencia Económica.

“Que vamos a cumplir con el mandato de la Corte y vamos a enviar la terna. Yo no estoy de acuerdo con lo de la Cofece, porque pues es un organismo que defiende a empresas particulares, no defiende a las empresas públicas, no defiende al pueblo. Pero de todas maneras, si no hay posibilidad de desmontar todo este andamiaje protector de intereses creados, pues hay que cumplir con lo que ordena la Corte, el Poder Judicial”.

El problema, añadió, es que hay un procedimiento similar para la designación de los integrantes de otros organismos autónomos como el INE y el IFETEL. (Por Arturo García Caudillo)