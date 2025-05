A los 36 años y tras varios meses sin equipo, el delantero mexicano Carlos Vela anunció su retiro del futbol profesional, cerrando una carrera que inició con la histórica generación campeona del Mundial Sub-17 en Perú 2005.

A través de redes sociales, se despidió con un mensaje de agradecimiento:

“A lo largo de mi carrera he vivido momentos muy especiales, pero ha llegado el momento de oficialmente retirarme del fútbol profesional… No hay palabras suficientes para expresar el agradecimiento que tengo por mi familia, todos los clubes que me dieron la oportunidad y a la afición por su apoyo y cariño. Gracias. Carlos”.

Aunque surgido en las fuerzas básicas de Chivas, Vela nunca debutó en la Primera División mexicana. Fue fichado por el Arsenal en 2005, y jugó también en el Salamanca, Osasuna, West Bromwich y, durante seis temporadas, en la Real Sociedad.

En 2018 inició su etapa en la MLS con el LAFC, donde disputó siete campañas.

Con la Selección Mexicana participó en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Rusia 2018, ganó dos Copas Oro y acumuló 72 partidos y 19 goles, antes de alejarse voluntariamente del combinado nacional. (Por Manuel Trujillo Soriano)