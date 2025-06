El Guadalajara presentó al mediocampista mexicoamericano, Richard Ledezma de 24 años, como su segundo refuerzo para el Apertura 2025, viene de ser campeón en la Liga de los Países Bajos con el PSV Eindhoven y asegura que cuando le llamó Chivas no pudo decir que no.

“Me siento muy feliz y mi familia está muy contenta de que esté aquí y eso es lo que puedo decir ahorita. Cuando Chivas me llamó era un sueño para mi y mis papás obviamente y cuando me llamaron no pude decir que no”

Ledezma se suma al extremo Efraín Álvarez, quien llegó al Rebaño procedente de los Xolos. (Por Manuel Trujillo Soriano)