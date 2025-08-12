Con bombo y platillo se anunció el encuentro amistoso de la Selección Mexicana ante Ecuador para el próximo 14 de octubre en Guadalajara. Habla el presidente de la federación, Ivar Sisniega.

“Para la Selección es muy importante poder jugar en Guadalajara, aquí va a ser un partido clave en la Copa del Mundo que es el segundo partido, donde podremos definir gran parte de la clasificación a la segunda ronda y por lo tanto es de suma importancia conocer bien el estadio. Contentos de regresar con buena perspectiva porque ahora entramos a una etapa de 14 partidos de preparación donde estaremos jugando contra rivales complicados: Japón y Corea en septiembre, Colombia y Ecuador en octubre y el partido contra Ecuador va a ser una muy buena prueba”.

Los boletos para el encuentro estarán disponibles a partir del próximo lunes en boletomóvil.

Por otro lado, Sisniega, Amaury Vergara y el gobernador, Pablo Lemus, indicaron que ya se solicitó el que Guadalajara sea sede de un partido de repechaje para el Mundial, pero que no hay nada oficial y que la FIFA tiene la última palabra. (Por Manuel Trujillo Soriano)