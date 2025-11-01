Con motivo del Mundial de Futbol en 2026, el estado de Jalisco llevará a cabo dos mega conciertos en la Glorieta de la Minerva, los cuales serán gratuitos, así lo explica el gobernador Pablo Lemus.

“Estamos cerrando el trato con Maná para que el concierto sea el 17 de junio, es decir, un día antes del partido de la Selección Mexicana, para que la gente vaya una noche antes, presencie este concierto y después se quede al partido de la selección, festejemos el triunfo de la selección mexicana de fútbol también. También habrá otro concierto público, gratuito con otro de nuestros grandes referentes, estamos ya cerrando también un concierto público con el Potrillo, con Alejandro Fernández”.

Asimismo, presume la modernización de la glorieta de la Minerva y del sistema de Electromovilidad con la Línea 5, cuyas estaciones llevarán nombres de mujeres. (Por Arturo García Caudillo)