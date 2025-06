Luego de que se dio a conocer que la conductora de televisión Elizabeth Castro formaba parte de la nómina del SIAPA, ocupando un cargo como asesora técnica y con un salario mensual de 73 mil pesos, la paraestatal informó este lunes que la presentadora concluyó hoy con su contrato y el mismo no le será renovado.

SIAPA informó a través de un comunicado que tras concluir el periodo contractual de la empleada Elizabeth Castro Cárdenas, hoy 30 de junio, se determinó no renovar su vinculo laboral con el organismo, agregando que la decisión responde a un proceso de evaluación interna, con apego a la normatividad vigente y en atención al fortalecimiento de la operación institucional.

Tras darse a conocer que la conductora no tenía el perfil ni conocimientos técnicos hídricos para pertenecer a la paraestatal, a través de un en vivo en sus redes sociales, Eli Castro definió a quienes la descalificaron como resentidos sociales, e incluso los retó a investigar vía transparencia cuáles eran sus funciones dentro de la actual administración a cargo de Pablo Lemus Navarro. (Por Edgar Flores Maciel)