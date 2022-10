El capitán de los Charros de Jalisco, José Manuel “Manny” Rodríguez, anunció que al finalizar la presente temporada de la Liga del Pacifico se retirará del Béisbol.

“Siento que es el momento para dar el giro a mi vida, terminar esta etapa de mi vida de poder pasar no se si la posición o no se de que manera decirlo, pero para mi es algo especial celebrar esta temporada de esta manera y sinceramente no batalle al tomar la decisión desde antes del verano yo ya estaba decidido en que este sería mi último año”.

Por la mañana, el Congreso de Jalisco entregó un reconocimiento a los Charros por el título que consiguieron la temporada pasada en la Liga del Pacífico en ceremonia a la que por cierto no acudió el equipo, solo la directiva encabezada por José Luis González Íñigo, quien aprovechó la oportunidad para pedirles a los diputados que prolonguen la concesión del estadio Panamericano de Atletismo.

“Quiero aprovechar señores diputados para tocarles un tema, el estadio donde jugamos se ha deteriorado mucho, las butacas son incomodas la formación del estadio por haber sido de atletismo no es la idónea para el béisbol y yo quisiera pedirles oficialmente lo haremos en su momento solamente tenemos concesión para el termino de esta administración, entonces en su oportunidad señores diputados quisiera que se prolongara la concesión todo el tiempo posible”.

Los Charros afinan los últimos detalles para su debut en la Temporada 2022-2023 de la Liga Invernal en la que buscarán el bicampeonato bajo la batuta de Roberto el “Chapo” Vizcarra, su debuta será el próximo martes 11 de octubre contra Venados de Mazatlán.

(Por Manuel Trujillo Soriano)