La empresa Espectáculos Monterrey anunció la Temporada Grande 2025 que marca la reanudación de la actividad taurina en la plaza Nuevo Progreso de Guadalajara.

Por el momento, se anuncian los próximos cinco carteles todos a las 4:30 de la tarde, comenzando el domingo 7 de septiembre con Fernando Robleño, Fermin Rivera y Diego Sánchez. Los domingos 14, 21 y 28 de septiembre, además del 5 de octubre habrá actividad.

En las próximas semanas se estará dando a conocer el resto de los carteles que se llevaran a cabo en el marco de las fiestas de octubre, concluyendo la Temporada Grande a mediados de diciembre. (Por Martín Navarro Vásquez)