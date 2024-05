El actor y director, Diego Luna, recibirá el Mayahuel de Plata y Alex de la Iglesia recibirá el Mayahuel Internacional durante el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su edición 39.

Además, Estrella Araiza, directora del Festival, reveló algunas de las películas que se estrenarán en el festín cinematográfico.

“Vamos a tener de “Wingwalker” de Alonso Álvarez B, vamos a tener “Bikeraiders” de Estados Unidos con Jeff Nichols, vamos a tener vamos a tener “Después” después de Sofía Gómez, vamos a tener “Hitman”, vamos a tener “Inside Out 2”, “Intensamente 2″, vamos a tener “Entra en mi vida”, vamos a tener la película de “Ezra” y vamos a tener la película de “El problemista”; la gala de clausura es “Kings of Kindness” de Yorgos Lanthimos”.

Los organizadores del FICG aseguraron que para esta edición todos los homenajeados estarán presentes, mientras que Yorgos Lanthimos aún no confirma su presencia en la perla tapatía.

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara se llevará a cabo del 7 al 15 de junio, con diversas sedes. (Por Katia Plascencia Muciño)