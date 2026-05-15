El Gobierno de Guadalajara informó que desde la noche de este viernes habrá cierres viales en la Colonia Americana por la realización de la Fiesta de la Música 2026.

Las restricciones iniciarán a las 23:00 horas sobre la calle Pedro Moreno, entre Emerson y Enrique Díaz de León, incluyendo cruces con Atenas, Robles Gil, Argentina y Prado.

Autoridades recomendaron utilizar avenidas alternas como Hidalgo y López Cotilla.

El evento se desarrollará el sábado 16 de mayo de 14:00 horas a medianoche y convertirá la zona en un corredor peatonal con conciertos, actividades culturales y oferta gastronómica.

La celebración contará con 20 bandas en vivo distribuidas en tres escenarios, además de participación de bares y restaurantes con sesiones musicales y DJ’s.