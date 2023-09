El 22 de octubre se realizará la Sexta Edición del Medio Maratón con causa del Club Hacienda San Javier a beneficio de la “Fundación Voluntarias contra el Cáncer”, habla la directora la carrera, Maribel Becerril.

“Ya estamos todos listos el próximo 22 de octubre tendremos nuestra carrera, el disparó de salida 6:30 AM lleguen temprano recuerden que se cierran las vialidades con mucha anticipación para su propia seguridad y hay un calentamiento previo, a las 6:10 iniciamos calentamiento y el disparo de salida 6:30”

La inscripción para participar cuestan 550 pesos; pero sí usted no corre, también hay una inscripción altruista, como explica la encargada de este 21K.

“Sí, claro hay una inscripción altruista en la plataforma de Marcate y también aquí en el club que cuesta Mil pesos, hay personas que dicen pues es que yo no corro pero hay te va mi inscripción, yo aporto una o dos inscripciones y lo que pueda cada quien, no hay límite, el límite son tres mil, pero si quieren le abonamos al siguiente”.

El recorrido mantiene la misma ruta de ediciones anteriores y por primera vez todos los inscritos participaran en la rifa de un auto.

(Por Manuel Trujillo Soriano).